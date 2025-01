Volley, la messinese Erika Burrascano designata per arbitrare in Serie A

Dirige già regolarmente partite in serie B nazionale, domenica la prima partita in Serie A2 femminile tra Altino Volley e Busto Arsizio

MESSINA – Per Erika Burrascano, arbitro messinese di pallavolo classe 1996, potrebbero presto aprirsi le porte della Serie A. Sicuramente domenica sarà in campo a dirigere, come secondo fischietto, la sfida tra Altino Volley e Futura Giovani Busto Arsizio in programma al Palazzetto dello Sport di Vasto dalle ore 17. La partita è valida come 17ª giornata della stagione regolare in Serie A2 femminile, Burrascano arbitrerà nel girone gemello di quello dove milita Akademia Sant’Anna e per lei sarà anche la prima esperienza con il video-check e altre novità.

Burrascano inizia ad arbitrare nel 2012, a sedici anni, dopo un passato da pallavolista. Orgogliosa di rimanere nella sezione della Fipav Messina al momento si trova nella prima fascia degli arbitri nazionali per la Serie B. Solitamente quando la Fipav pensa a delle promozioni fa fare esperienza ai suoi arbitri e così Burrascano avrà modo di confrontarsi con un campionato superiore che vorrebbe anche dire che si sta pensando a lei per un’eventuale promozione futura.

Al di sopra della Serie B ci sono gli arbitri di Serie A, ma sopra ancora a questi ci sono gli arbitri di Superlega, le A1 maschili e femminili, e all’ultimo gradino della scala gerarchica gli arbitri internazionali. Burrascano sta compiendo la sua scalata e in passato ha arbitrato diverse finali Nazionali dei campionati giovanili, nel 2021 a Palermo l’U15F, nel 2022 a Monza l’U17M e successivamente l’U19M ad Agropoli nel 2023. Uno degli eventi più importanti da lei diretti, la Junior League nel 2024. Un campionato che vede impegnate le squadre giovanili under 20 delle società di Superlega. Altri arbitri messinesi, che già dirigono in Serie A, sono Giovanni Giorgianni e Roberto Guarneri.