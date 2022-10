Volley Letojanni a Saponara, sarà derby contro la Sicily Villafranca - Tempostretto

Per gli jonici la sfida contro i cugini tirrenici della Sicily Villafranca sarà la prima trasferta stagionale

Prima trasferta stagionale per la Datterino Volley Letojanni che giocherà la sua prima partita di campionato fuori casa dopo aver “saltato” la gara esterna contro il Partinico che si è ritirato dal campionato di serie B Nazionale.

Sarà subito una trasferta di fuoco, visto che in programma alla quarta giornata del girone I ci sarà l’incontro con la Sicily Volley School Villafranca, con inizio alle ore 18 nella palestra Graziella Campagna di Saponara.

Ci si aspetta emozione, divertimento ed alti contenuti da parte delle due formazioni. Letojanni lo scorso anno ha vinto il campionato, Villafranca rappresenta un osso duro essendo tra quelle quattro o cinque compagini che ambiscono alla promozione.

Presentazione del derby

Una formazione quella tirrenica che è per la quasi totalità dell’organico composta da elementi che hanno vestito per più stagioni la maglia letojannese così come il tecnico Staiti che ha seduto sulla panchina del Letojanni nella stagione 2014-2015, anno della promozione dalla Serie C all’allora Serie B2. Una partita sicuramente importante e di alto livello tecnico considerato che la squadra tirrenica si è ben mossa sul mercato consegnando all’allenatore un organico di tutto rispetto con Schipilliti, Schifiliti, Pugliatti, Princiotta, Porcello che non hanno certo bisogno di presentazioni, che conoscono bene la categoria e che se, in giornata, possono mettere in difficoltà gli avversari.

Una gara dunque dagli alti contenuti tecnici e che i padroni di casa vorranno far loro dopo la sconfitta, per certi versi inopinata, subita sabato in quel di Bronte. Una partita in cui ci sarà da soffrire dal primo all’ultimo minuto anche perché gli ex della società letojannese vorranno sicuramente dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione. Dal canto suo la Datterino Volley Letojanni che viaggia imbattuta con sei punti (fin qui due partite e due successi ed una gara in meno) vuole proseguire nel filotto di vittorie volendo conquistare i tre punti per tenere la testa della classifica, mentre il Villafranca ha racimolato una sola vittoria e due sconfitte (ha perso per 3 a 2 nella prima partita contro il Cinquefrondi, ha vinto ribaltando il risultato in casa contro il Viagrande ed ha perso per 3 a 1 a Bronte).

Per domani, mister Staiti dovrebbe recuperare Emanuele Corso, la sua punta di diamante che nell’ultima gara ha giocato solo il primo set ed è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio e dovrebbe quindi schierare in campo il sestetto base. Stessa cosa per i letojannesi che nel corso della settimana si sono preparati in maniera intensa sotto le direttive del mister Gianpietro Rigano che ha cercato di migliorare quelle piccole sbavature emerse in questo inizio di stagione.

Soraci, Volley Letojanni: “Contro Villafranca ci teniamo a far bene”

“Sicuramente è una partita importante per la nostra squadra – ha affermato il direttore sportivo del Volley Letojanni Salvatore Soraci – per il nostro percorso di crescita che rappresenta un vero e proprio derby dato che il Villafranca, oltre ad essere una squadra della stessa provincia, annovera tra le sue fila parecchi giocatori che hanno indossato la nostra maglia e che ci terranno a far bene questa gara. Noi siamo consci della forza del nostro gruppo che nelle partite più importanti in questi due anni non ha mai tradito. Il nostro comunque è un obiettivo a lungo termine quindi non interessa la singola partita ma piuttosto arrivare a raggiungere i play-off promozione.

Sicuramente è una gara importante e da non sottovalutare – continua Soraci – che se vinta potrebbe dare nuovo slancio e nuova linfa alla squadra che riuscirà a conquistare il successo. Mi auguro che sia una bella partita, una festa dello sport e che il pubblico, che sicuramente accorrerà numerosissimo, possa godere di un bello spettacolo”.

Articoli correlati