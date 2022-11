Il Volley Letojanni ospita Fiumefreddo, la squadra vuole restare imbattuta - Tempostretto

L'appuntamento alla palestra Letterio Barca per sabato alle ore 18

LETOJANNI – Dopo la superba prestazione di sabato scorso nel derby di Villafranca, conclusosi con il risultato di 3 a 1 che ha permesso ai letojannesi di mantenere l’imbattibilità stagionale e ottenere la prima posizione in classifica, la Datterino Volley Letojanni scende in campo domani sera sul terreno di via Monte Bianco, per affrontare nel tradizionale derby l’ostico Costa Dolci Papiro Fiumefreddo.

La squadra etnea, allenata da Frinzi Russo, dopo aver vinto la prima partita di campionato in quel di Vibo è incappata in due sconfitte interne contro Lamezia e Siracusa ma il risultato non deve ingannare poiché ha dato parecchio filo da torcere agli avversari, i quali sono riusciti sul filo di lana a spuntarla in entrambe le occasioni per maggiore esperienza. Un complesso di tutto rispetto che durante il pre-campionato, nelle amichevoli disputate, ha messo in grosse difficoltà la squadra letojannese e può contare su un mix di giovani e gente esperta che sicuramente non avrà nulla da perdere e che giocherà con il coltello tra i denti per provare ad invertire il trend negativo di questo inizio stagione.

Le insidie che affronterà il Volley Letojanni

“Il posto 4 Di Franco ed il libero Lombardo – commenta il direttore sportivo del team letojannese- Salvatore Soraci – così come il palleggiatore Basilicò che è arrivato quest’anno dal Volley Catania e l’altro posto 4 Calabrese sono gli più elementi più rappresentativi della formazione catanese e per la categoria. I nostri atleti – continua Soraci – sicuramente non sottovaluteranno questo impegno perché vogliono mantenere il percorso vincente e soprattutto la testa della classifica anche perché la prossima settimana sarà osservato il secondo turno di riposo prima di due partite fondamentali. Attendiamo il Lamezia in casa il 19 novembre mentre il 26 novembre ci recheremo in trasferta a Cinquefrondi”.

Nel corso degli allenamenti settimanali Rigano ha catechizzato i suoi sull’importanza del match e su come bisogna approcciare bene sin da subito la partita per cercare di incanalarla nei giusti binari. Nell’ultimo allenamento, in programma questa sera, dopo la seduta video utile per studiare al meglio gli avversari, mister Rigano proverà il sestetto da schierare domani e che molto probabilmente non si discosterà da quello sceso in campo in queste prime tre partite.

L’appuntamento

Appuntamento dunque a domani sera, sabato, alle ore 18 nella palestra Letterio Barca dove ci si aspetta una buona cornice di pubblico per sostenere ed incitare la squadra letojannese in questa importante impresa. L’inizio di stagione dei letojannesi lascia presagire ad un campionato di vertice come lo scorso anno ed è proprio quello che si augurano dirigenti squadra e tifosi che stanno mettendo a disposizione risorse ed impegno. Arbitreranno l’incontro Gabriella Notaro e Antonino Richichi.

