Il Volley Letojanni ospita Lamezia, in palio la testa della classifica - Tempostretto

Le due formazioni, rivali negli ultimi anni, al momento hanno entrambe 13 punti in classifica

LETOJANNI – Un vero e proprio scontro diretto quello che andrà in scena domani sera, sabato 19 novembre, al Pala Letterio Barca, con inizio alle ore 18. Nella settima giornata del campionato di Serie B maschile girone I si incontreranno la Datterino Volley Letojanni e la Raffaele Lamezia, in testa alla classifica con 13 punti.

Ad onor del vero i letojannesi hanno fin qui disputato una gara in meno rispetto ai lametini e sono imbattuti con quattro vittorie su altrettante partite disputate mentre il Lamezia ha dalla sua quattro vittorie e una sconfitta per 3 a 2 rimediata nella seconda giornata di campionato in quel di Cinquefrondi.

Una partita fondamentale che potrà dir molto sul prosieguo della stagione per entrambe le squadre. Da un lato Letojanni che vuole riprendersi la testa della classifica e mantenere l’imbattibilità, dall’altro Lamezia che vuol dare seguito ai risultati positivi l’ultimo dei quali ottenuto la settimana scorsa in casa in un altro scontro diretto contro la formazione etnea del Viagrande.

Arbitreranno la gara Marco De Orchi e Fabio Sumeraro di Roma. La partita potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook della Datterino Volley Letojanni e su Universo Messina con la web cronaca curata da Domenico Abbriano.

Sfida per la leadership della classifica

La squadra che vincerà ne uscirà rafforzata non solo nella classifica ma anche nel morale per ambire ad uno dei due posti che portano ai play off promozione. Il Letojanni ci tiene a ripetere la straordinaria stagione dello scorso anno anche se il livello tecnico del girone e delle squadre si è notevolmente innalzato e bisognerà sudare ed essere concentrati senza abbassare mai la guardia poiché le insidie possono essere sempre dietro l’angolo.

Nota particolare ci si aspetta una grande cornice di pubblico visto e considerato che ormai questa squadra non appartiene solo a Letojanni ma all’intero comprensorio della riviera jonica. Tante le iniziative che la società ha voluto lanciare per coinvolgere quante più persone possibile, non ultimo l’incontro in programma questa sera con numerosi bambini che avranno modo di trascorrere un po’ di tempo con i loro beniamini per selfie e autografi e da cui riceveranno direttamente l’invito ad essere presenti all’importante match di domani.

L’avversario Raffaele Lamezia

Una gara importante tra due compagini che negli ultimi anni hanno sempre lottato per i play off e che sono delle vere e proprie veterane della categoria. La Raffaele Lamezia è sicuramente uscita rafforzata dal mercato estivo rispetto allo scorso anno quando si era piazzata seconda dietro Letojanni ed era stata battuta nei play off promozione dal Bari che ha poi guadagnato l’accesso in Serie A3. Un Lamezia che ha cambiato la guida tecnica, sulla cui panchina siede quest’anno Tonino Chirumbolo che rappresenta una garanzia; confermata anche la sua punta di diamante, l’opposto Michael Palmeri così come Mario Sacco che insieme all’altro martello ricettore Graziano sono i tre elementi fondamentali della squadra.

Inserito un elemento esperto come Luciano Mille che arriva dalla Serie A3 e due giovani promettenti come il centrale Vaiana prelevato dal Cinquefrondi e il palleggiatore Ribecca di proprietà del Vibo Valentia.Una squadra dunque che unisce un mix di esperienza ad una sfrontata gioventù e che scenderà sul terreno di gioco letojannese decisa a conquistare l’intera posta in palio e vendicare così la sconfitta subita lo scorso anno per 3 a 0.

La squadra letojannese, allenata da Gianpietro Rigano, vorrà esprimersi al meglio davanti al suo pubblico e cercare di ottenere una vittoria visto e considerato che mancano cinque partite alla fine del girone di andata e arrivare primi significherebbe disputare nel mese di gennaio la Coppa Italia di Serie B che riprenderà quest’anno dopo due anni di stop a causa del Covid.

In questa settimana Balsamo (nella foto) e compagni hanno intensificato la preparazione e gli allenamenti e i tecnici hanno cercato di studiare minuziosamente la squadra avversaria cercando di scovare i pochi punti deboli che hanno e metterli in risalto. Questa sera è prevista la conclusione della preparazione settimanale e dopo la seduta video con ogni probabilità Rigano proverà il sestetto da opporre alla formazione di Chirumbolo.

