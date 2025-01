Volley serie B. Vittoria al tie break per l’Amando Volley

Vince anche l'Orlandina in B2 femminile, sconfitte per Letojanni e La Saracena Volley

Nei campionati nazionali una sola vittoria e tre sconfitte per le formazioni di pallavolo della provincia di Messina. L’unica a vincere è stata l’Amando Volley, la squadra di Santa Teresa di Riva ha superato fuori casa le romane di Santa Lucia al quinto set. Punteggio finale, in rimonta sotto per un set a due, di 25-15 16-25 25-18 27-29 10-15. Nel girone D di serie B1 femminile le siciliane, grazie alla quinta vittoria in stagione, salgono al decimo posto proprio in coabitazione con le laziali a quindici punti dopo dodici partite.

In B maschile una brutta Volley Letojanni torna a mani vuote dalla trasferta di Bisignano, la formazione di Balsamo priva di Franco Arezzo non convince e cede l’intera posta in palio ai padroni di casa che mantengono il secondo posto in solitaria. Punteggio per i calabresi tre set a uno, i parziali hanno visto i locali portarsi avanti, Letojanni la pareggia nel secondo ma dal terzo in poi la formazione di coach D’Amico torna sui propri passi e la chiude senza patemi. Questo il risultato finale: 25-17 14-25 25-17 25-12. Dopo dieci giornate Letojanni va incontro alla seconda sconfitta nel girone H, terzo posto a 22 punti dietro all’imbattuta Raffaele Lamezia e proprio Bisignano.

In B2 femminile, nel girone L, vince l’Orlandina Volley che passa in tre set a Marina di Gioiosa Ionica contro la Sensation Profum, netti i parziali 11-25 16-25 7-25. In classifica le nebroidee co una partita in più sono steste a 15 punti in classifica dopo undici giornate, situazione diversa per La Saracena Volley che sconfitta in casa resta a quota 3 punti incassando la nona sconfitta in dieci partite. La formazione tirrenica ha cambiato in settimana allenatore ma non è bastato contro la Volley Valley che si è imposta in quattro set (13-25 10-25 29-27 15-25). Unico motivo d’orgoglio aver strappato alla seconda forza del campionato il terzo parziale ai vantaggi. A fine partita, il nuovo coach delle siciliane Lucas Tell ha commentato: “Affrontare una squadra come Volley Valley non è mai semplice, ma sono soddisfatto della prestazione delle ragazze. La vittoria nel terzo set dimostra che possiamo competere anche contro avversari di alto livello. Sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare e giorno per giorno miglioreremo per raggiungere i nostri obiettivi”.

