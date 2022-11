Volture non gratuite: "Cara Amam, sii più chiara". La presidente: "Recuperate quasi seimila utenze" - Tempostretto

Un lettore: "Io e tante altre persone abbiamo ricevuto un avviso non chiaro"

MESSINA – Riceviamo e pubblichiamo una lettera del giornalista Cesare Giorgianni: “Io e tante altre persone abbiamo ricevuto un avviso dell’Amam non chiaro in merito al cambio di voltura. Soprattutto non si specificava che non fosse gratuito”. Sull’argomento abbiamo ascoltato anche la presidente dell’azienda Loredana Bonasera, che precisa: “Ci dispiace se è nato qualche equivoco ma il nostro sito, nella Carta dei servizi, specifica quando il servizio è gratuito e bisogna tenere conto che stiamo facendo un grande sforzo di bonifica. Abbiamo recuperato quasi seimila utenze ancora intestate a persone morte, dato che non era stata fatta la voltura“.

La lettera a Tempostretto

Sarà stata, di certo, una dimenticanza quella di omettere, nell’avviso agli utenti che gira in questi giorni in città, che la voltura richiesta dall’Amam dopo la scomparsa di un familiare, non è gratuita, così come riportato invece dal portale e da un manifesto affisso nell’atrio dell’azienda.

Ecco il testo tratto dal sito web: “In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede o il soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza può richiedere la voltura del contratto d’utenza a proprio favore e in questa ipotesi la richiesta di voltura è gratuita. Il gestore attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza”. Eccolo il “nocciolo della questione”: moltissimi contratti precedenti non prevedevano infatti il versamento della cauzione. Ma adesso non è più così. Per la voltura sarà quindi necessario pagare, attraverso un bollettino rilasciato dallo Sportello, la somma di euro 109,90. Altrimenti…

“Eredi di/Utilizzatori utenza n° …. – si legge nella lettera che sollecita la “Regolarizzazione contrattuale fornitura idrica – “vi invitiamo, nella qualità di eredi, o quali fruitori a qualunque titolo della fornitura idrica, e nel termine perentorio di 60 gg dalla data di ricezione della presente, a volerVi presentare presso i ns. Uffici per la regolarizzazione contrattuale al fine di prevenire successive azioni di recupero degli eventuali crediti vantati da questa azienda. Decorso infruttuosamente il predetto termine, il contratto verrà cessato d’ufficio e la fornitura idrica interrotta e verranno avviate le procedure per il recupero forzoso del credito vantato”.

Per chi ha sempre pagato ogni bolletta il tono dell’avviso è eccessivo

Per chi ha sempre pagato regolarmente ogni bolletta, il tono suona un po’ come un “aut aut”, un vero pugno allo stomaco. Sarebbe stato meglio usare un linguaggio meno duro. Se a questo si aggiunge che l’utente non viene avvisato del possibile pagamento “imprevisto” e del fatto che è necessario presentarsi oltre che con la determinata documentazione, anche con una recente fotografia del contatore, non possono non sorgere problemi davanti allo sportellista.

Sul sito dell’Amam è elencato ciò che serve per l’operazione, è vero, ma (si chiede il cronista, ndr), sono tutti in grado di accedere al sito web per informarsi? E gli anziani… senza telefonino cellulare né internet? E chi non utilizza i sistemi informatici? Ovviamente, tornando al punto di partenza, cioè all’esborso, anche il web non fa cenno alla nuova disposizione relativa alla voltura “a pagamento”. Che bella “sorpresa”…

Cesare Giorgianni

L’indicazione dell’Amam

La presidente dell’Amam: “Ecco quando la voltura è gratuita e sulla comunicazione agli utenti cercheremo di migliorare”

Interpellata da Tempostretto, la presidente dell’Amam ha precisato: “Sul piano della comunicazione tutto è migliorabile ma bisogna tenere conto dell’impegno in questo periodo per sanare vecchie situazioni. La voltura è gratuita se a richiederla è un familiare incluso nello stato di famiglia del defunto al momento della morte. E va fatta entro 60 giorni dalla morte dell’intestatario. Per fare la voltura, è necessaria ovviamente la documentazione: titolo di proprietà e locazione”.