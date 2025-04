Voto ex Province, la Dc sospende Cantello

Botta e risposta tra Frazzica e Cantello. Per il segretario, "ha sostenuto un altro partito". E l'ex leghista: "Il seggio non sarebbe scattato comunque"

MESSINA – “La conclusione delle elezioni provinciali di 2° grado non ha fatto conseguire alla Democrazia cristiana di Messina la possibilità di conseguire un risultato positivo. Non posso tuttavia fare a meno di ringraziare i tanti amici e le tante amiche che con le loro firme ci hanno consentito di presentare la lista. E con altrettanto affetto è doveroso ringraziare coloro che hanno dato la loro disponibilità alla candidatura. Eccezion fatta per il consigliere comunale di Messina Mirko Cantello che, per notizie di stampa e ipotesi che si sono sviluppate in fase di scrutinio, sembrerebbe avere posizionato il suo importante voto ponderato su una formazione politica diversa dalla Dc, che pure lo aveva messo in lista”. Giovanni Frazzica, segretario provinciale, attacca così Cantello, che ha preso zero voti nella contesa per la Città metropolitana.

Frazzica: “Se non abbiamo preso il seggio è responsabilità di Cantello”

Aggiunge Frazzica: “Per questo motivo, che appare causa fondamentale nel mancato conseguimento di un seggio nella competizione per le elezioni provinciali, è necessario provvedere immediatamente alla sospensione del consigliere Cantello da ogni attività di partito ed anche al suo deferimento al Collegio dei probiviri. Quanto sopra a tutela dell’immagine del partito e in attesa di auspicabili chiarimenti”.

Cantello: “Il seggio non scattava comunque, non è dipeso da me”

Da parte sua, il consigliere Cantello tiene a precisare che “il seggio per la Dc non sarebbe scattato comunque. Non è dipeso da me. Ci volevano molti più voti. Il problema è più ampio nella Dc. Non sono io il problema”. Alla domanda se abbia fatto spostare i voti verso la Lega, e non per il capogruppo in Consiglio, Giovanni Caruso, l’ex leghista preferisce non commentare: “Ci tenevo solo a evidenziare che quello che sostiene Frazzica è sbagliato”.