 Vulcano. Colpo grosso dei ladri in villa, rubati 200 ml euro di gioielli

Alessandra Serio

venerdì 05 Settembre 2025 - 07:00

Svaligiata un'abitazione vicina al porto. I malviventi hanno portato via preziosi gioielli. Indagano i Cc

ISOLE EOLIE – Ha fruttato almeno duecento mila euro il colpo messo a segno dai ladri a Vulcano, dove è stata svaligiata una villa vicino al porto.

Ipotesi banda organizzata

I carabinieri, a lavoro per individuare i responsabili, pensano ad una banda organizzata che conosceva le abitudini della proprietaria, una donna che vive da sola sull’isola.

Allarme abitazione svaligiata

E’ stata la proprietaria a dare l’allarme, rientrata a casa ed accortasi che l’abitazione era stata visitata da indesiderati. In base a quanto dichiarato dalla donna, la refurtiva milionaria arraffata dai topi d’appartamento è costituita di gioielli e monili, alcuni molto preziosi.

