Xiphias, la storica caccia al pescespada: apre la Torre Saracena, a Ganzirri anche il convegno VIDEO - Tempostretto

Al convegno diversi temi legati alla storia del pescespada, alla tradizione e all'importanza nella cultura messinese

MESSINA – Tutto pronto per l’evento “Xiphias. Historica caccia al pesce spada”, che prenderà il via oggi, giovedì 27 luglio. Dalle 18 alle 20, il Fai Messina sarà alla Torre Saracena di Ganzirri per mostrare ai cittadini una delle bellezze nascoste della città. Sarà inaugurata per l’occasione la mostra “Lo Stretto tra flora, fauna e mito”, a cura della delegazione messinese.

L’incontro tematico

Dalle 19, invece, avrà luogo l’incontro tematico dal titolo “Il Pescespada, caleidoscopio di interessi. Tradizione, cultura, ricerca, turismo, economia: naturale combinazione di un brand tra Scilla e Cariddi”, che si terrà alla Parrocchia di S. Nicola a Ganzirri. Dopo i saluti istituzionali da parte di Luigi Mondello del team Emovus e dell’assessore al Turismo e alla Cultura Enzo Caruso, si partirà con la proiezione di alcuni firmati storici sulla pesca del pescespada. A intervenire saranno poi l’architetto Maria Concetta Tavano, docente dell’I.I.S. Antonello di Messina, e il sassofono solista Salvatore La Camera Sergi, che parleranno di “Luntru e piscispadu – poesia perenne dello Stretto”. A seguire toccherà al dottor Gioele Capillo, ricercatore in zoologia presso il dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli studi di Messina, che si focalizzerà su “Distribuzione, biologia e peculiarità del pescespada con focus sullo Stretto di Messina”.

La professoressa Laura Dugo, associata di chimica degli alimenti all’Università Campu Bio-Medico di Roma, parlerà delle caratteristiche nutrizionali del pescespada dello Stretto di Messina. Toccherà poi alla dottoressa Anna Capillo e all’ingegnere Guido Graffeo, del Lions Club Messina Peloro, parlare del “Luntru restaurato”, argomento centrale in vista della rappresentazione scenica di sabato 29 luglio. A padre Antonello Angemi toccherà “l’aspetto devozionale nella pesca del pescespada”, mentre la dottoressa Antonella Donato, presidente dell’associazione Pescatori feluche dello Stretto parlerà della sostenibilità della pesca del pescespada e del turismo esperienziale. Infine la Chef Rosaria Fiorentina, presidente dell’associazione Cuochi provincia di Messina, che interverrà sul “Pescespada dello Stretto, un viaggio nel gusto per promuovere il territorio”.

Gli obiettivi

La giornata di domani darà il via a una tre giorni in cui il pescespada sarà al centro degli eventi. Simbolo della città e animale dal grande valore storico, oltre che profondamente legato alla tradizione di Messina, il pescespada diventa elemento culturale, turistico e di impresa. Il clou della tre giorni, tra incontri ed eventi sportivi, sarà sabato 29 luglio quando ci sarà la rappresentazione scenica della storica caccia. Non si pescherà con l’arpione un pesce vero, ma si tratterà di un pescespada finto, trainato da una barca, proprio perché Emovus, l’amministrazione comunale e gli enti coinvolti non vogliono sottolineare l’aspetto meramente fisico della pesca, ma il valore emotivo e artistico che si nasconde dietro l’antica pratica della caccia con arpione.

Il programma completo:

Giovedì 27 luglio

18.00 – Passeggiata dalla Chiesa di S. Nicola di Ganzirri fino alla Torre Saracena e visita a cura del Fai

19.00 – Incontro tematico “Il Pescespada, caleidoscopio di interessi. Tradizione, cultura, ricerca, turismo, economia: naturale combinazione di un brand tra Scilla e Cariddi”

Venerdì 28 luglio

18.00 – Passeggiata dalla Chiesa di S. Nicola di Ganzirri fino alla Torre Saracena e visita a cura del Fai

18.30 – Semifinali gare di canottaggio e di voga in avanti sul Lago Grande

Sabato 29 luglio

17.00 – Inizio manifestazione fronte Chiesa S. Nicola di Ganzirri

17.30 – Finale gara di canottaggio – Lago Grande

18.00 – Finale gara di voga in avanti – Lago Grande

18.45 – Inizio “Historica caccia al pescespada”

20.00 – S.S. Messa sul Lago di Ganzirri

21.30 – Animazioni itineranti di musica popolare

Articoli correlati