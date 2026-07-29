I Memorial Nino Donato, una serata di sport e non solo per ricordarlo

Venerdì 31 luglio presso il campo sportivo Giovanni XXIII familiari e amici si ritrovano nel ricordo di Nino e aspettano la mezzanotte per festeggiare il suo compleanno

MESSINA – Lo sport diventa occasione di incontro e viene utilizzato per ricordare Nino Donato. Amici e familiari danno appuntamento per il I Memorial Nino Donato in programma venerdì 31 luglio presso il campo Giovanni XXIII, la volontà è usare il ricordo come strumento per trasmettere valori, la comunità sarò unita nel nome di una persona che ha saputo lasciare un segno profondo nella vita di chi l’ha conosciuta.

L’iniziativa è promossa da amici e familiari di Nino Donato con l’obiettivo di rendergli omaggio attraverso una serata all’insegna dello sport, della condivisione e della partecipazione. Nino Donato è stato Secondo Ufficiale di Navigazione e ha svolto il proprio lavoro con passione, professionalità e grande senso del dovere, distinguendosi per le sue qualità umane oltre che professionali. Profondamente legato al mondo marittimo e alla famiglia Caronte & Tourist, azienda della quale ha sempre parlato con orgoglio, ha rappresentato un esempio di dedizione al lavoro, responsabilità e rispetto verso il prossimo. Proprio la Caronte & Tourist ha avuto un ruolo importante nell’organizzazione dell’evento.

Il Memorial Donato non solo un torneo di calcio

Il Memorial non nasce come un semplice torneo di calcio. Il calcio sarà il filo conduttore della serata, ma il vero significato dell’evento sarà quello di offrire un momento di ritrovo tra amici, familiari, colleghi e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Nino, condividendo ricordi, emozioni e momenti di convivialità. L’obiettivo degli organizzatori è però ancora più ambizioso: fare del Memorial un appuntamento annuale capace di crescere nel tempo e diventare un punto di riferimento per la città di Messina, promuovendo quei valori che Nino ha incarnato durante tutta la sua vita.

Per la prima edizione è prevista la partecipazione di oltre 100 persone tra amici, familiari, colleghi e conoscenti, con l’auspicio che l’evento possa coinvolgere un pubblico ancora più ampio. La serata sarà accompagnata da momenti di intrattenimento, musica e convivialità, affinché il Memorial possa trasformarsi in una vera festa della comunità, nel ricordo di una persona che ha saputo costruire relazioni sincere e lasciare un ricordo indelebile in chi gli è stato accanto.

Il Comitato Organizzatore sta inoltre coinvolgendo aziende e realtà del territorio che condividano lo spirito dell’iniziativa, con l’intento di creare una rete di sostegno che permetta al Memorial di consolidarsi negli anni e continuare a trasmettere un messaggio positivo alle nuove generazioni.

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