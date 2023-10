Zucchero allo Stadio Franco Scoglio il 30 giugno 2024: sarà l'unica data del Sud Italia - Tempostretto

L'Overdose D'Amore - World Tour passerà dallo Stretto tre giorni dopo Bologna e quattro prima di Milano. Basile: "Artista di grande levatura"

MESSINA – Zucchero “Sugar” Fornaciari si prepara al tour negli stadi e annuncia che passerà anche da Messina. L’Overdose D’Amore – World Tour sbarcherà allo stadio Franco Scoglio il 30 giugno 2024, tre giorni dopo la tappa allo stadio Dall’Ara di Bologna e prima dello storico San Siro a Milano, il 4 luglio. E sarò un’occasione unica perché quella messinese sarà la sola tappa nel Sud Italia per l’artista di fama internazionale.

Basile: “Messina felice di ospitare il bluesman emiliano”

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e in collaborazione con il Comune di Messina. Soddisfatto il sindaco Federico Basile: “La città di Messina è felice di poter ospitare Zucchero, in concerto allo stadio Franco Scoglio, unica tappa per il sud Italia del bluesman emiliano. Siamo certi del grande momento di musica e di spettacolo con un artista di grande levatura. È l’intendimento di questa amministrazione dare attuazione al piano promozionale Messina città della musica e degli eventi, attraverso occasioni significative come questa, tra le più interessanti ed attese del panorama musicale nazionale ed internazionale”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 16.00. su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.