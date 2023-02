10 messinesi al lavoro per la Nbc: è un documentario animato sull'Ucraina VIDEO - Tempostretto

La Pomona Pictures e alcuni fumettisti messinesi come Bonaccorso, Franchi e Ponzù Donato hanno prodotto le animazioni per uno speciale in onda negli Stati Uniti

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – C’è un filo che lega Messina, l’Ucraina e gli Stati Uniti nel giorno del primo anniversario dell’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio. E questo filo è rappresentato da una decina di giovani messinesi che hanno prodotto, per conto di un celebre giornalista americano, le animazioni con cui vengono rappresentati i racconti di alcuni ucraini della Resistenza, giovani e meno giovani che combattono da mesi per difendere la propria terra e le cui testimonianze sono state raccolte dal giornalista Richard Engel. Sono i ragazzi della Pomona Pictures di Pierangelo Pirak, che hanno collaborato con i fumettisti Lelio Bonaccorso, Fabio Franchi e Simona Ponzù Donato per realizzare quello che è destinato a diventare un prodotto unico, una testimonianza forte di ciò che accade ogni giorno a poca distanza dall’Italia.

La Resistenza ucraina in onda sulla Nbc

Il programma si chiama “On assignment with Richard Engel” e la puntata speciale avrà il sottotitolo “Ukraine’s Secret Resistance”, la “Resistenza segreta dell’Ucraina”. Andrà in onda sulla Nbc, celebre canale statunitense, che lo trasmetterà nell’anniversario dell’inizio della guerra. Il giornalista americano Richard Engel ha raccolto molte testimonianze, ma l’impatto visivo del conflitto è opera di disegni e animazioni realizzati a Messina. A partecipare sono stati Pierangelo Pirak, Fabrizio Adamo, Giovanni Davide Locicero, Davide Pompejano, Stefania Sottile, Federica Vita, Simona Ponzù Donato, Lelio Bonaccorso, Fabio Franchi e Vincenzo Siracusano.

Pirak racconta come nasce il progetto

“Siamo stati contattati da Richard Engel, un giornalista americano che lavora da tanti anni per la Nbc – racconta Pierangelo Pirak, che nel 2016 ha creato la Pomona Pictures -. Lui conduce un programma di inchieste e reportage con una puntata al mese. Praticamente mentre era a Kherson, in Ucraina, ha trovato questi partigiani che per iniziativa propria hanno fatto il possibile per arginare quest’invasione. Non c’erano riprese dei combattimenti, ma avendo lavorato già insieme ha avuto l’idea di chiamarci e abbiamo parlato immediatamente di animazioni così, per fare qualcosa di interessante. E parlando di animazione ho chiamato subito Lelio”.

Bonaccorso: “Si può restare qui e lavorare ad alti livelli”

“Lelio” è appunto Lelio Bonaccorso, fumettista messinese apprezzato a livello nazionale e internazionale: “Una squadra di messinese che lavora ad altissimi livelli e che collabora insieme, dimostrando interdisciplinarità: 3D, riprese, disegni, c’è tutto. Questo lavoro andrà in onda il 24 febbraio, nel giorno dell’anniversario di questa dannata guerra. Sarà visto da centinaia di migliaia di americani e possibilmente anche nel resto del mondo. Noi abbiamo fatto tutto da qui, da Messina, e abbiamo detto qualcosa che i clienti stessi hanno definito eccellente. A dimostrazione del fatto che non per forza bisogna andare via, ma si può restare anche qui e lavorare ad alti livelli”.

Pirak prosegue: “A Messina non ci sappiamo valorizzare abbastanza, spesso ci disprezziamo, guardiamo sempre agli altri e pensiamo che qui non si possa fare nulla. Invece il talento c’è, mancano le opportunità: quello che cerchiamo di fare è questo, creare opportunità nel messinese per giovani e persone che hanno volontà di crescere e contribuire in questa industria”.

