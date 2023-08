25 famiglie ostaggio della baraccopoli di Giostra: "Rifiuti sotto le nostre finestre" VIDEO - Tempostretto

Aria irrespirabile da mesi: "Il risanamento non passa da qui. Costretti a vivere tappati in casa"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La segnalazione arriva da una palazzina di 25 famiglie in via Palermo alta. Sotto le loro finestre si è creata una discarica abusiva a pochi passi dalla baraccopoli di Giostra. L’aria è irrespirabile, nel torrente è stato gettato di tutto: dai rifiuti ordinari agli ingombranti. Ma anche fazzolettini sporchi che lasciano intuire che qualcuno utilizza questo spazio come wc di fortuna.

“Il risanamento non passa da qui”

“Non possiamo più aprire le finestre, viviamo tappati in casa da mesi”, raccontano due signore esasperate. E continuano: “Siamo passati dalla puzza di fogna a quella dei rifiuti” (vedi qui il servizio precedente). Loro e tutti i vicini di casa attendono con ansia il momento in cui anche questa zona verrà risanata.