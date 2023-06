Fiume di fogna sotto le finestre: "Ci hanno tolto anche l'aria, viviamo tappati in casa" VIDEO - Tempostretto

Aria irrespirabile, amianto, topi e insetti: la richiesta d'aiuto di un condominio di 25 famiglie in via Palermo

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Fra lacrime di disperazione e voce rotta dal mal di gola la signora Ermenegilda Petrosino racconta la sua vita infernale dell’ultimo mese. “Sotto le mie finestre c’è un fiume di fogna che scorre a cielo aperto”, racconta. “Abbiamo fatto decine di segnalazioni e chiesto aiuto, ma perché ci lasciano vivere in queste condizioni?”.

“Sono disperata, ho chiesto aiuto a tutti”

La signora è disperata per la situazione in cui è costretta a vivere. Non può più aprire le finestre o stendere in panni, le brucia la gola e ha continui mal di testa. Da maggio respira il cattivo odore dei liquami fognari proveniente dal torrente Tara, che scorre proprio sotto le sue finestre. Si è rivolta ad Amam, alla V Municipalità, ha chiamato la Polizia Municipale e le forze dell’ordine. Trascorre le sue giornate al telefono e invita i suoi interlocutori ad andare sul posto di persona a vedere il degrado e respirare quella puzza insopportabile.

Il disagio di 25 famiglie

Insieme a lei a vivere il disagio sono altre 25 famiglie che abitano nello stesso condominio. Una vicina di casa ci racconta che è impossibile tenere le finestre aperte anche per la presenza di insetti e topi. Proprio di fronte al loro palazzo, poi, insiste ancora una baraccopoli con tetti in amianto e circondata da degrado. Per arrivare a inquadrare il torrente in cui sgorgano i liquami fognari siamo stati costretti ad attraversare un passaggio strettissimo fra erbacce alte, topi morti qua e la, rifiuti abbandonati di ogni genere e baracche pericolanti.

Anche il consiglio della V Municipalità è a conoscenza della situazione di degrado e ha segnalato ad Amam già a metà maggio. Dalla presidenza della partecipata ci fanno sapere di essere intervenuti diverse volte, l’ultima la scorsa settimana. Oggi però il fiume di fogna scorre ancora e i cittadini si sentono abbandonati.