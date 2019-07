Finiti i lavori sulla strada per Scilla, tolte tutte le deviazioni - Tempostretto

Reggio Calabria, re-styling della strada che collega Cannitello alla Costa Viola.

Reggio Calabria, 19 lug. – Finiti, i lavori per l’ammodernamento dell’ strada tra Cannitello e la Costa Viola. I lavori hanno interessato il fantastico tratto di strada scavato tra la rocce della Costa Viola. Da qui si possono ammirare degli scorci stupendi, poiché ci si trova a passare a picco sul mare. Purtroppo la strada, prima dei lavori era estremamente stretta e senza guard-rail ma solo con un muretto basso a delimitarne il bordo .

È bene sottolineare che si tratta di un importante arteria che collega non solo le varie spiagge ma anche il paese di Scilla. Adesso la strada, grazie ai lavori iniziati quasi un anno fa, è stata prima di tutto allargata e poi sono state posizionate delle alte barriere a protezione della carreggiata. Sicuramente tali barriere limitano la visuale ma sono un importantissimo strumento per la prevenzione di incidenti disastrosi.

Ancora o lavori anno interessato una parte pari al circa il 50% del percorso che porta a Scilla. Per motivi di accessibilità e per non costituire degli impedimenti al raggiungimento del paese nella stagione calda, le attività per la messa in sicurezza del restante tratto partiranno dall’autunno. Per adesso la cosa importante da sapere è che la strada è in parte finita ed è perfettamente fruibile senza interruzioni.