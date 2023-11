A Corigliano Rossano un treno travolge un camion, due morti e una decina di feriti VIDEO - Tempostretto

A perdere la vita, la capotreno, Maria Pansini, 60 anni e l’autista del camion, deceduto nell’impatto, un 24enne di origini marocchine, Said Hannanaoi

CORIGLIANO ROSSANO – Due morti e circa dieci feriti. E’ il bilancio di un terribile incidente ferroviario verificatosi ieri sera in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, nel cosentino. Il treno, un regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano, ha investito un camion che in quel momento si trovava sui binari che non avrebbe fatto in tempo ad attraversarli, perché rimasto intrappolato, una volta abbassatosi il passaggio a livello.

Subito dopo l’impatto, sia il treno che il camion hanno preso fuoco. A perdere la vita, la capotreno, Maria Pansini, 60 anni di Catanzaro Lido, e l’autista del camion, deceduto nell’impatto, un 24enne di origini marocchine, Said Hannanaoi. Sul posto sono giunti Vigili del fuoco, ambulanze del 118, l’elisoccorso, polizia e carabinieri. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Indagano Polfer e Carabinieri.

Articoli correlati