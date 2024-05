Coppa Davis accolta alla Pinacoteca civica di Reggio, oggi sarà al circolo “Rocco Polimeni” VIDEO

La città dello Stretto, insieme a Cosenza, è stata scelta come tappa de “Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia"

REGGIO CALABRIA – Ha fatto tappa alla Pinacoteca di Reggio la Coppa Davis, trofeo conquistato lo scorso mese di novembre a Malaga dagli azzurri del tennis. All’insalatiera è stata riservata una grande accoglienza e rimarrà nella città dello Stretto per due giorni in modo di consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico trofeo conquistato dagli Azzurri. La città dello Stretto, insieme a Cosenza, è stata scelta come tappa de “Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia”, programma del Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Il trofeo mancava dall’Italia dal 1976. Due i luoghi in cui si potrà andare a vedere la preziosa “insalatiera d’argento”. Dopo la Pinacoteca, quest’oggi sarà la volta del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”.

All’evento ha presenziato il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal consigliere Franco Barreca, con il Commissario della FITP Calabria e consigliere federale, Joe Lappano, organizzatore delle tappe, il Presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, il Presidente onorario del Coni, Mimmo Praticò, il Presidente del Comitato Sport e Salute Calabria, Walter Malacrino, il Presidente del Circolo Polimeni Ezio Previtera, lo storico presidente dello stesso circolo, Igino Postorino, Marcello Fonga Delegato provinciale FITP.