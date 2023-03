Al Bano a Messina, bagno di folla in un supermercato tra selfie e firma bottiglie VIDEO - Tempostretto

Bagno di folla in via Palermo per il popolare cantante

MESSINA – Reduce da Sanremo, Al Bano non smette di macinare chilometri. Oggi tappa a Messina per promuovere i suoi vini. Il cantante di Cellino San Marco ha scatenato fan e curiosi alla Despar di via Palermo, dove si è presentato in mattinata per firmare le bottiglie di vino prodotte nelle Tenute Carrisi. Tanta partecipazione e tanto affetto mostrato dai messinesi nei suoi confronti, con le immancabili richieste di selfie a scandire i tempi della visita.