Al Centro Commerciale Tremestieri un panettone al cioccolato da Guinness VIDEO e FOTO - Tempostretto

Alto più di un metro, pesa 200 chili. Il taglio della prima fetta è toccato al sindaco Basile

MESSINA – Il suo peso è di circa 200 kg, è alto circa 1 metro, lo hanno lavorato tre esperti pasticceri. Questo pomeriggio al Centro Commerciale Tremestieri grande festa per il taglio del panettone dei record, il più grande in Sicilia. Per prepararlo l’azienda Tosca Cremona ha utilizzato: 110 kg di farina, 600 uova, 1 kg e 300 gr di lievito, 60 kg fra uvetta e canditi e circa 40 kg cioccolato. La cottura è avvenuta per parti che sono state poi assemblate dando così la tipica forma al panettone da Guinness. Per sistemarlo nella sua postazione al Centro Commerciale Tremestieri c’è voluto un mezzo speciale. Oggi, alla presenza dello shopping center manager Domenico Rinaldi, la presentazione e la degustazione. Il taglio della prima fetta è toccato al sindaco Federico Basile. “Il Centro Commerciale Tremestieri è un punto di riferimento per la città da tanti anni – ha detto Basile – e iniziative come queste servono a riscoprire il piacere di stare insieme, di condividere momenti di gioia e allegria dopo anni particolari”.