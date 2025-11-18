Allagamenti sul viale della Libertà. “I lavori in via Pola si concluderanno a fine mese” VIDEO

Sono stati interrati due grossi serbatoi per la raccolta delle acque piovane. "I benefici in quella zona saranno immediati"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due grossi serbatoi lunghi 14 metri e alti 2. Ecco cosa è servito per mitigare gli allagamenti sul viale della Libertà. Almeno nella parte vicina alla via Pola, dove i lavori iniziati nel mese di settembre, sono ormai agli sgoccioli. “A fine novembre dovrebbero concludersi e i benefici, almeno in quella zona, saranno immediati”, dichiara l’assessore Francesco Caminiti.

L’acqua piovana verrà riutilizzata per fini irrigui

I grossi serbatoi interrati avranno la funzione di raccogliere le acqua piovane che arrivano da monte. E’ stato, inoltre, predisposto un sistema di filtraggio che consentirà di riutilizzare l’acqua raccolta per fini irrigui. Potranno utilizzarla, ad esempio, gli operatori di Messina servizi che lavorano alla cura del verde della piazzetta vicina e delle aiuole lungo il viale della Libertà.

Poi altri interventi più a nord

L’assessore Caminiti precisa che si tratta solo del primo stralcio di interventi. A conclusione di questo cantiere, infatti, non verrà risolto definitivamente il problema degli allagamenti sul viale della Libertà. Per arrivare a quel risultato bisognerà fare altri lavori più a nord. Il prossimo step è previsto all’altezza di via Brasile.