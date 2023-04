Alloggi comunali senza servizi. “A queste condizioni meglio stare in baracca” VIDEO - Tempostretto

Giuseppe soffre di una malattia respiratoria, vive al quarto piano in via Consolare Valeria, ma l’ascensore non funziona per responsabilità dei morosi

MESSINA. Una situazione di disagio che loro malgrado sono costrette a vivere due famiglie residenti nel condominio “Mela verde”, in via Consolare Valeria a Gazzi. Sette anni fa andarono ad abitare negli appartamenti assegnati dal Comune, lasciando così la vita in baracca. “Bellissimi appartamenti”, ci tiene a sottolineare Salvatore, “luminosi e centrali”. 20 famiglie in totale, con 10 abitazioni per scala.

Da allora, la sua famiglia e quella del cognato, hanno sempre pagato la quota condominiale ma, da un po’ di tempo, i servizi che prima venivano sempre garantiti si sono interrotti. Colpa della morosità in cui versa il condominio. La pulizia degli ambienti comuni non più viene effettuata, spazzatura e sporcizia riempiono le scale e il garage, e soprattutto la corrente elettrica comune è stata staccata, i box auto sono senza luce, il cancello esterno è perennemente aperto, l’ascensore è inservibile.

La richiesta d’aiuto di due famiglie

Da qui il grido d’aiuto delle due famiglie: Giuseppe soffre di una malattia respiratoria, arrivare al quarto piano a piedi è un’impresa quotidiana ormai difficile da affrontare. La richiesta di aiuto è stata raccolta dal consigliere comunale Mirko Cantello, il quale ha contattato nei giorni scorsi l’agenzia comunale per il risanamento, Arisme, e ha cercato di raggiungere l’amministratore. Le due famiglie, dal mese di dicembre, hanno deciso di non corrispondere più la quota condominiale, in assenza di servizi, e la richiesta è quella di avere assegnata una nuova casa.

