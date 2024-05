Anfiteatro di Camaro, quel che resta della storica incompiuta VIDEO

Vanno avanti i lavori nel parco accanto. A fine mese il rione Sant'Antonio avrà un'area verde e nuovi giochi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da una parte un’opera incompleta in cui il tempo sembra essersi fermato, dall’altra un cantiere in attività in cui si lavora alla realizzazione di un parco. Siamo a Camaro Sant’Antonio, nel cuore di una storica incompiuta messinese. Qui quasi 10 anni fa i lavori per la realizzazione dell’anfiteatro si sono fermati. Per non ripartire mai più. Ci sono ancora mattonelle accatastate, sacchi di cemento e materiale edile di ogni genere. Tutto avvolto dalla vegetazione spontanea che ovviamente cresce e abbonda in una struttura che grida vendetta. In effetti mancava poco per il suo completamento, così come per il parco che si trova a pochi metri di distanza.

Il nuovo parco sarà verde, colorato e con giochi nuovi

Qui, a differenza dell’anfiteatro però, il progetto è stato rispolverato. O meglio aggiornato e implementato. A farlo è stata la struttura commissariale retta da Marcello Scurria. I lavori vanno avanti e a fine mese si dovrebbero concludere. Questo rione di Camaro avrà finalmente un parco urbano atteso da più di 10 anni, con tanto verde e nuovi giochi per bambini. Ma anche delle sedute e spazio in cui fare una passeggiata o semplicemente stare. Non mancherà poi un tocco di colore a contrastare il grigiore del cemento che circonda l’area.

Quale futuro per l’anfiteatro?

Non si conoscono ancora tempi e modalità di completamento dell’anfiteatro, l’unica certezza è che il suo futuro è nelle mani dell’ufficio del sub commissario. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻