Anno giudiziario a Messina, toghe voltano le spalle al rappresentante del Ministro VIDEO

Grande adesione dei magistrati alla protesta contro la separazione delle carriere deliberata dall'Anm

MESSINA – Grande adesione di magistrati alla protesta contro le riforme governative sulla giustizia anche a Messina, all’inaugurazione dell’anno giudiziario a a Messina. Quando il rappresentate del Ministero ha preso la parola, i togati aderenti alla protesta proclamata dall’Anm hanno lasciato l’aula, che si è svuotata, rientrando quando ha poi preso la parola il procuratore generale Caponcello.

Durante l’intervento de dirigente del Dap Massimo Parisi, rappresentante del Guardasigilli, sono rimasti in aula soltanto i capi degli uffici per ragioni istituzionali, ma dichiarando di aderire anche loro alla protesta.

I magistrati hanno partecipato alla parte iniziale della cerimonia con una coccarda tricolore e portando con sé una copia della Costituzione e fuori dal palazzo di Giustizia hanno esposto cartelli che sintetizzando le ragioni della protesta.

“Nel pieno rispetto delle scelte del legislatore vogliamo lanciare nuovamente l’allarme per i rischi che questa riforma porterà con sé. Il no alla separazione unisce tutti i gruppi associativi”, spiega Francesca Bonanzinga della Giunta locale dell’Anm.

“A Messina la Giunta intende adempiere a questo mandato contribuendo al dibattito e offrendo informazione con incontri aperti alla cittadinanza, per consentire anche ai non addetti ai lavori la comprensione delle tematiche relative alla giustizia, al ruolo del magistrato nella società e all’importanza di una magistratura indipendente e autonoma dagli altri Poteri dello Stato”, prosegue l’Associazione nazionale magistrati. “La magistratura non è un potere dello Stato da cui difendersi, ma quell’istituzione posta a presidio dei diritti di tutti. L’indipendenza della Magistratura e il rispetto della sua funzione sono la prima e ultima garanzia delle libertà individuali e collettive”.