Atm e sindacati, la proposta ecumenica di Papa: "Una Commissione per dialogare" VIDEO - Tempostretto

Seduta straordinaria del Consiglio comunale: accordo sull'idea dell'esponente di maggioranza. La parola a sindacalisti, consiglieri e vertici azienda

interviste video con i sindacalisti Michele Barresi, segretario Uil Trasporti Messina, Mariano Massaro, segretario generale del sindacato Orsa, con il consigliere comunale Felice Calabrò (Pd) e il presidente dell’Atm Giuseppe Campagna.

MESSINA – “Pensavo che ci fossero problemi seri tra Atm e lavoratori ma mi sembrano più di ordine contrattuale e in parte di rapporto tra le parti. Un’azienda va avanti solo se c’è un rapporto sindacale. Due sono le cose: o non c’è rapporto di sinergia tra azienda e organizzazioni sindacali o tra le stesse organizzazioni e i lavoratori. Qui i lavoratori sono più attivi dei sindacati ma il problema vero è che né Consiglio né le Commissioni sono a conoscenza della diatriba vera. Ma anticipo che le Commissioni congiunte, la I e la II, convocheranno una Commissione congiunta dove si chiederà la partecipazione dei sindacati, superando la confusione di oggi”. È il consigliere di maggioranza Salvatore Papa, eletto nella lista “Con De Luca per Basile” e presidente della I Commissione, a proporre una soluzione accettabile anche per le opposizioni quasi al termine di una seduta straordinaria, con momenti di tensione, del Consiglio comunale sui conflitti tra Atm e sindacati.

I lavoratori Atm in Consiglio

“Dispiace che il vicepresidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi, nelle funzioni di presidente, abbia ritenuto di non far intervenire i sindacati e i lavoratori al Consiglio, chiesto appositamente da numerosi consiglieri per approfondire le cause dei recenti partecipati scioperi. È una decisione che non trova precedenti e che reputiamo non fatta nell’interesse della città”. Lo hanno sostenuto a loro volta in una nota congiunta Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Ugl e Orsa, che in seguito ai richiami del presidente dell’assemblea hanno deciso di lasciare la postazione in alto dalla quale seguivano i lavori. “La tensione – aggiungono i sindacati – è salita fino a sfociare in un battibecco dai toni alti con i lavoratori sugli spalti quando il presidente del Consiglio ha richiesto l’intervento della polizia municipale per far sgomberare i dipendenti dall’aula”.

La proposta di Papa ha riportato un po’ di sereno, invece, trovando tutti d’accordo. A inizio seduta, alla presenza come ospiti del presidente dell’Atm Giuseppe Campagna e dei componenti del Consiglio d’amministrazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha criticato la scelta di non fare intervenire i sindacati: “Mai successo in dieci anni d’attività consiliare”. Se la segreteria generale, rappresentata dal dirigente Salvatore De Francesco come vicesegretario generale, ha confermato la legittimità della seduta, il presidente Pergolizzi ha spiegato i motivi del mancato invito ai sindacati: “Sono in corso le procedure di raffreddamento (una procedura conciliativa, n.d.r.) e qui non si fa contrattazione sindacale”.

A sua volta, il consigliere comunale Felice Calabrò, capogruppo del Partito democratico, ha contestato l’assenza del direttore generale, “responsabile del personale”, e ha precisato: “Le situazioni soggettive hanno già le loro regole e procedure per essere affrontate. Qui imteressa il funzionamento o il mancato funzionamento dell’azienda. Faccio mie le rivendicazioni sindacali e sono in attesa di risposte”. Calabrò ha contestato “i rapidi salti da un parametro all’altro nelle progressioni verticali” e ha chiesto se “il servizio navetta per l’isola pedonale sottraesse gli autisti impegnati nel servizio di linea. In generale, le accuse sono gravi e c’è bisogno che ci siano tutte le parti coinvolte nel conflitto”.

Se il consigliere Dario Carbone (FdI) ha posto alcuni problemi contrattuali, legati alle vertenze, e ha auspicato una maggiore vicinanza dell’azienda ai lavoratori, il presidente dell’Atm Campagna ha ribadito la sua intenzione di dialogare con i sindacati e la vicinanza ai lavoratori ma ha messo in evidenza che “non c’è stata alcuna caccia alle streghe. Siamo intervenuti quando ci sono state violazioni degli obblighi contrattuali da parte dei lavoratori. Ma voglio precisare: non c’è alcuna vertenza. Non siamo indebitati nê abbiamo licenziato i lavoratori. La nostra è una società per azioni in attivo, che ha proceduto all’assunzione di 234 persone. Noi non abbiamo impiegato gli interinali, come nel passato (periodo amministrazione Accorinti, n.d..) e se qualcuno desidera tornare al passato lo dica chiaramente. Noi interveniamo in presenza di comportamenti intollerabili per un’azienda che deve essere efficiente”.

