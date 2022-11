Attore messinese a 11 anni: Raffaele per la prima volta al cinema con Nino Frassica - Tempostretto

Raffaele Cordiano interpreta il bambino protagonista del film "I racconti della domenica"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Quando mi sono rivisto sul grande schermo mi sono detto: ma quello sono davvero io?”, così il giovane messinese racconta la sua esperienza cinematografica. Raffaele Cordiano veste i panni di Francesco, il protagonista bambino del film diretto dal regista siciliano Giovanni Virgilio. “I racconti della domenica – La storia di un uomo per bene” sarà proiettato per la prima volta a Messina in un’anteprima al multisala Apollo venerdì 11 novembre.

Raffaele, a soli 11 anni, debutta al cinema in un film che verrà distribuito in tutta Italia. Ma non è la sua prima esperienza cinematografica. L’attore messinese, che frequenta la prima media dell’Istituto Mazzini, è già apparso in altre produzioni nazionali al fianco di attori come Raoul Bova e Beppe Fiorello. Nel film di Virgilio il ragazzino interpreta un bambino che poi da grande diventerà sindaco di Messina nel dopoguerra. E proprio stamattina il giovane attore ha ricevuto i complimenti dell’attuale sindaco Federico Basile. Ecco la sua storia cinematografica e i suoi progetti per il futuro.

Nel cast accanto al giovane Raffaele recitano gli attori messinesi Nino Frassica e Stella Egitto.