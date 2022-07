Avis Messina lancia "la patente della vita": foglio rosa per i donatori - Tempostretto

La carenza di sangue tiene sotto scacco la città e l'associazione vuole incentivare la donazione con un'iniziativa per tutti i soci

MESSINA – Si chiama “la patente della vita” ed è la nuova campagna mediatica e promozionale messa a punto dall’Avis di Messina per far fronte alla carenza di sangue. Un problema grave per la città, che ogni anno deve fare i conti con una mancanza che si riflette su quei cittadini che hanno costantemente bisogno di trasfusioni. E d’estate il problema peggiore, con Messina a non raggiungere così l’autosufficienza nell’arco dell’anno. Diffuso anche uno spot video che sarà veicolato su vari canali.

Buttà: “Donare è un gesto d’amore per il prossimo”

Così i vertici dell’Avis di Messina hanno deciso di lanciare l’iniziativa “la patente della vita”, che si rivolge a tutti i donatori soci dell’associazione, che riceveranno in dono il foglio rosa per patente A o B. “Chiedo a tutti i volontari, soprattutto a chi non ha mai donato di compiere un gesto d’amore verso il prossimo e venire all’AVIS -ha affermato il presidente Basilio Buttá – il mio appello accorato è rivolto sia ai neo diciottenni che agli adulti. Perché anche solo una sacca di sangue in più contribuisce a salvare la vita di un nostro concittadino”.

Orari, luogo e requisiti per donare

La struttura di via Ghibellina numero 150 resterà aperta tutta l’estate dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11. Anche domenica 7 agosto la sede sarà operativa per raccogliere le donazioni, come ogni prima fine settimana di tutti i mesi. L’Avis ricorda che per diventare donatori occorrono determinati requisiti:

Età: 18-60 anni. Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute.

Peso, non inferiore ai 50 kg. Stato di salute, buono. Stile di vita, nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue. L’idoneità alla donazione del sangue viene stabilita da un medico mediante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente. L’elenco completo dei requisiti fisici del donatore è contenuto nell’allegato IV del Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.