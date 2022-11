Bambini e socialità, per tre giorni "Ce n'è per tutti i colori" - Tempostretto

Animazione nei reparti, giochi da tavolo e sport all'aperto: il progetto del comune parte oggi e durerà fino a domenica

di Giuseppe Fontana (riprese e montaggio Silvia De Domenico)

MESSINA – “Ce n’è per tutti… I colori”. Si chiama così l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, con un prima fila le assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata, insieme a Messina Social City e all’Istituto Antonello. L’evento dura tre giorni e si rivolge ai più piccoli, con una prima parte nei reparti di ospedale già oggi pomeriggio.

A spiegarlo è l’assessore Calafiore: “Partiamo oggi pomeriggio dall’ospedale in piena sicurezza, per fare animazione nei reparti ospedalieri in cui sono ricoverati i più piccoli. Le attività proseguiranno domani con un pomeriggio di gioco da tavolo nell’atrio di Palazzo Zanca, che sarà pieno di attività. E infine domenica a Piazza Unione Europa ci saranno varie iniziative sportive e il laboratorio del gusto a cura della scuola Antonello”.

“Vogliamo far vivere una socialità diversa”

“Dopo un momento difficile come quello degli ultimi anni – sottolinea l’assessora Cannata – queste attività permettono ai ragazzi e ai bambini di socializzare e svolgere molte attività insieme. Vogliamo far vivere loro una socialità diversa, fatta di dialogo, confronto e giochi”.

Anche la scuola collabora

Presente anche la preside Laura Tringali per l’Antonello: “Onorata che la mia scuola collabori ancora una volta con le istituzioni. Giorno 20 e giorno 26 saranno organizzati tre laboratori del gusto e per noi diventa un’occasione, perché diamo un servizio alla città e lanciamo i nostri ragazzi, che possono così esercitarsi. Ben vengano iniziative così, all’insegna di una campagna che guarda al cibo green, ai giochi tradizionali, e soprattutto alla normalità sociale”. “Queste iniziative – conclude la presidente della Messina Social City, Valeria Asquini – vogliono ricordare come tutti i giorni i bambini devono essere al centro”. In caso di pioggia, è soprattutto la giornata di domenica a rischiare di saltare ma l’amministrazione ha già pensato, nell’eventualità, di “recuperare” la mattinata di sport all’aperto nelle prossime domeniche.