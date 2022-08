Basile: "Messina Social City crescerà ancora" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco è intervenuto in occasione del passaggio al contratto indeterminato per 148 unità di personale

MESSINA – Ieri è stato il giorno della stabilizzazione, tenuto a battesimo dal sindaco. Il passaggio dal contratto determinato a indeterminato per 148 unità di personale dell’Azienda Speciale Messina Social City pone al centro il tema delle politiche sociali in una città dove domina l’emergenza economica. Ieri pomeriggio, in un animato Salone delle bandiere del Comune, il sindaco Federico Basile, l’assessora Alessandra Calafiore e il Consiglio d’amministrazione dell’azienda, con presidente Valeria Asquini, hanno formalizzato il passaggio.

Ha messo in evidenza Federico Basile: “Ho accompagnato la nascita della società, seguendone tutti i passaggi (Da direttore generale del Comune di Messina, n.d.r.). Affidabilità e continuità dei servizi la caratterizzano e oggi 148 operatori entrano a pieno titolo e diventano parte di questa realtà, che deve crescere ancora”.

“Dalla crisi pandemica alle altre emergenze – ha messo in risalto il sindaco – sempre costanti, questo è un fronte indispensabile. Il comparto dei servizi sociali è ampio e variegato. C’è bisogno di uno Stato sociale più forte e la stabilizzazione risponde a quest’esigenza. Non a caso il Welfare fa parte della nostra piattaforma programmatica. Mi auguro che questo momento si ripeta più volte. Vorrà dire che la società cresce ancora, offrendo sempre più servizi”.

