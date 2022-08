"Rilancia Messina", Basile mobilita le forze sociali e produttive - Tempostretto

Il sindaco propone una piattaforma programmatica sulle "linee strategiche di sviluppo dei prossimi 5 anni"

MESSINA – “Rilancia Messina”: il sindaco chiama a raccolta le istituzioni e le forze sociali e produttive. L’obiettivo è una “piattaforma programmatica per la città”, con una serie di tavoli tematici. In primo piano confronto, dialogo e sinergie progettuali” per salvare e rilanciare Messina. “Dopo l’approvazione della rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario dell’ente riteniamo – ha evidenziato Federico Basile in conferenza stampa, al suo fianco tutta la Giunta – che sia giunto il momento di una mobilitazione e di una riflessione comune sulle linee strategiche di sviluppo del nostro territorio per il prossimo quinquennio”.

La Giunta oggi nel Salone delle bandiere

Basile: “Decideremo insieme il futuro di Messina”

Ha aggiunto il sindaco: “Dopo il Salva Messina nel 2018, la città è cambiata e stiamo lavorando per cambiarla ancora di più nel segno della continuità amministrativa. Non è facile cambiare le istuzioni pubbliche ma ci voleva una macchina amminstrativa efficiente. Abbiamo la possibilità insieme di cambiare questa città e deciderne il futuro. Abbiamo l’ambizione di offrire prospettive occupazionali, le partecipate funzionano, e le condizioni attuali sono frutto di un grande lavoro”.

Sindacalisti e imprenditori oggi a Palazzo Zaca

“Serenità di governo in una visione ampia per fare un salto di qualità”

Ha osservato Basile: “Possiamo investire idee in settori produttivi. La vera sfida è capire cosa dobbiare fare della nostra città nel segno del rilancio del turismo, dell’economia e degli aspetti produttivi. Infrastrutture, aree dismesse, sport, sociale: cosa fare? Tante risorse le abbiamo e tante le avremo. La conferenza programmatica serve a condividere spunti di dibattito per migliorare le idee e i progetti. Ascoltiamo forze produttive e sindacali, sociali e istituzionali per dare respiro in una visione ampia, senza guardare al proprio orticello in una prospettiva d’insieme. Penso a quello che è stato fatto in termini progettuali con la Città del Ragazzo. Quando pedonalizzeremo una parte della città, fra tre mesi, e quando fra un paio di mesi avremo 25 bus elettrici, bisognerà guardare a una visione strategica complessiva. Vogliamo creare condizioni d’investimento in una serenità di governo che può portare a un salto di qualità”.

Opere, piani d’investimento, Città dei diritti e Welfare

Opere e piani d’investimento, nel segno della riqualificazione urbana, e Città dei diritti e delle opportunità, con Smart City, transizione digitale, decentramento e turismo, cultura, sport e tempo libero: sono i capitoli stilati dalla Giunta Basile. La persona al centro del Welfare è un altro tema centrale. “Ora siamo aperti a un nuovo contributo di idee in un’ottica costruttiva e d’impostazione culturale da cambiare. Mi auguro che il nostro documento di sintesi sia migliorato dall’apporto di tutti, società civile e mondo sindacale e imprenditoriale”, ha messo in rilievo il sindaco.

Subito dopo è intervenuto il segretario generale della Cisl Messina, Antonio Alibrandi, che ha sottolineato l’importanza di un “patto complessivo per la città e recuperare le aree artigianali dismesse. La città non può puntare solo sulla pubblica amministrazione e occorre un cambimento profondo. Partiamo da un dialogo reale nell’interesse di Messina e del suo futuro”.