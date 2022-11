Basile: "Nessun allarmismo sulla sospensione idrica, è importante intervenire subito" - Tempostretto

"Niente panico, dobbiamo prevenire problemi futuri", spiega il sindaco

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Se vogliamo evitare disagi successivi, occorre intervenire subito a causa della sostituzione di una condotta idrica a Piazza D’Armi. Tempo permettendo, agiremo prevedendo un massimo di 72 ore, ma speriamo di meno, e scongiureremo problemi successivi, magari a Natale”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ci tiene a rassicurare i cittadini sulla necessità di provvedere subito in diverse zone cittadine, anche se questo comporterà inevitabili disagi. Un’azione congiunta Amam, amministrazione comunale e Protezione civile.

Messina senz’acqua. A causa della sostituzione di una condotta idrica da 600mm a Piazza D’Armi si prevede nei giorni 26, 27 e 28 novembre la sospensione dell’erogazione idrica ed erogazione ridotta nei giorni 25, 29 e 30 novembre. Amam, Comune e Protezione civile si stanno attivando per garantire autobotti e assistenza ai cittadini. I giorni potrebbero variare, con l’assenso della prefettura, in base alle condizioni meteo.

“Questa grave perdita è in un tratto di condotta importante – spiega Basile – e quella da sostituire è una struttura di 75 metri. Ci saranno zone servite parzialmente di acqua e altre totalmente sprovviste. Se le condizioni meteo ce lo consentiranno lavoreremo dalle ore 13 di venerdì e fino a domenica. Così facendo permetteremo in questa settimana di adoperare tutto ciò che serve per attenuare il disagio”. Il sindaco prosegue: “Ora definiremo la strategia. Ieri abbiamo già fatto un incontro in prefettura, che darà un supporto importante creando una piccola unità di crisi accanto al Coc. Abbiamo una pianificazione che funziona e metteremo a disposizione della cittadinanza. Chiedo ai miei concittadini non solo la pazienza, ma soprattutto l’utilizzo di strumenti che ove possibile limitino il consumo”.

