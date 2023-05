Basile: "Trattative in corso per il Messina, il Comune sarà a fianco della società" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco non entra nel merito delle intese fra le parti ma assicura l'appoggio del Comune per gli impianti

“Ci sono due proposte da parte di due imprenditori, ora sta al presidente Sciotto quale delle due possa essere in linea con le esigenze della società. Noi lo ringraziamo per averci mantenuto in serie C, se oggi parliamo di proposte è per questo ma saranno loro a capire quale prezzo di cessione può essere adeguato”.

La società, chiunque sia il proprietario, avrà bisogno di appoggio da parte del Comune per gli impianti sportivi. “Ma noi siamo sempre stati accanto alla società, anche quest’anno, quando verrà sciolto il nodo cessione si parlerà anche di impianti. L’idea è di valorizzarli, sia lo Scoglio sia il Celeste, immaginiamo anche un polo sportivo insieme al PalaRescifina, vogliamo sviluppare un ragionamento legato agli impianti”.