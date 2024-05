Bisconte. Occupa la casa di una signora malata, Arismè la fa sgomberare VIDEO

I parenti della proprietaria la ritrovano distrutta e senza mobili. La Cava: “La aiuteremo a sistemarla”

MESSINA – Una casa resa praticamente inagibile. Occupata da anni da un’abusiva, mentre la proprietaria dell’immobile comunale, nel 2021, si trovava ricoverata per delle cure. A recuperare le vecchie chiavi di casa è stata una cugina della signora. Ci sono voluti mesi per riuscire a farla sgomberare. Ma adesso non è più la casa di prima. Mancano tutti i mobili e sono state danneggiate o staccate le porte e le vetrate.

“Oggi è un grande risultato per l’amministrazione”, commenta il presidente di Arismè Vincenzo La Cava (nela foto con la tutrice, la signora Mazzei, mentre la proprietaria è ancora ricoverata). “Questo malcostume delle occupazioni deve finire”, conclude.

Per andare incontro alla signora malata, che si è ritrovata suo malgrado la casa occupata, mentre era ricoverata in ospedale, sarà la partecipata del Comune a sostenere le spese per rendere di nuovo agibile e abitabile l’immobile comunale.

