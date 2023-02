Blitz anti droga tra Furci e Santa Teresa, nomi e video - Tempostretto

Il video del blitz dei Carabinieri e i nomi di tutti gli arrestati. Altri due gli indagati

MESSINA – C’è qualche nome noto mentre altri avevano la fedina penale immacolata, almeno fino a stamane, tra le persone coinvolte nel blitz anti droga dei Carabinieri tra Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, battezzato “Crudo o Cotto.

In carcere sono andati Francesco Celi, di Roccalumera; il messinese Paolo Grasso; Carmelo Menoti di Furci Siculo ed Emanuele Impellizzeri di Santa Teresa. Ad Alberto Ferraro, Tamara Gugliotta, Simone Triscari e Giuseppe La Rosa sono stati invece concessi i domiciliari. Altri due gli indagati, un 23enne che ha l’obbligo di firma e un altro soggetto a piede libero.

Crack, cocaina ma anche droghe leggere le sostanze che la rete di pusher trattava, e che era in grado di rifornire ai tanti consumatori della zona jonica del messinese, praticamente h24. A firmare il provvedimento è stato il giudice per le indagini preliminari Fabio Pagana, che nei prossimi giorni interrogherà tutti gli indagati, a cominciare da quelli in carcere.