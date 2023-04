Bordonaro, discariche e carrellati sulla strada VIDEO - Tempostretto

Tante le cataste. La più grande, su via Giovanni Falcone, è stata data più volte alle fiamme

MESSINA. Numerose le segnalazioni giunte al nostro giornale, discariche di inerti e spazzatura costellano le strade del villaggio di Bordonaro, in prossimità della chiesa della Madonna delle lacrime. L’attività degli incivili ha dato vita a numerose cataste, la più grande, su via Giovanni Falcone, è stata data più volte alle fiamme. Le abitazioni si trovano a poche decine di metri. Altri punti di deposito si sono creati in prossimità di alcuni carrellati condominiali, sistemati in maniera illecita sulla strada.

