Case Iacp a Zafferia, "non abbandoniamo chi vive il disagio" VIDEO - Tempostretto

Il commissario straordinario Giovanni Rovito: "Previsti sia interventi tampone, sia strutturali per rimediare alla falda acquifera"

MESSINA – “Sopravviviamo tra la muffa e i liquami”. Dopo il nostro servizio sulla difficile situazione abitativa a Zafferia, con una falda acquifera che crea non pochi disagi in appartamenti di proprietà dello Iacp, ci confrontiamo con il commissario straordinario Giovanni Rovito, che promette di non abbandonare chi vive il disagio: “Gli uffici tecnici si sono già occupati di queste abitazioni in contrada Cavalieri. Abbiamo pure sottoscritto una convenzione con l’Università di Messina, dipartimento d’Ingegneria, per fare uno studio approfondito sull’acqua emergente dalla falda sottostante. L’Istituto autonomo case popolari ha costruito, negli anni Duemila, su un terreno individuato e assegnato dal Comune. Sono stati realizzati dodici edifici ma solo tre sono investiti dal problema”.

In ogni caso nel suo ufficio allo Iacp di Messina, il commissario precisa che gli edifici sono stati costruiti su “terreni che non rischiano cedimenti”, sulla base del parere degli esperti dell’Università. “Faremo interventi tamponi e poi, terminati gli studi, uno più strutturale. I tecnici ci daranno la possibilità di valutare un ventaglio d’ipotesi. Chiederemo un aiuto economico straordinario all’assessorato regionale alle Infrastrutture”.

Articoli correlati