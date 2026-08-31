Chiuso il pronto soccorso del Piemonte, ma l’ospedale resterà aperto. Ecco i lavori da fare VIDEO

Si fermeranno per un mese e mezzo anche le sale operatorie. Medici, infermieri e oss trasferiti al Policlinico e Papardo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Primo giorno di chiusura per il pronto soccorso dell’ospedale Piemonte. “Dalle 7 di questa mattina nessuno si è presentato quindi le comunicazione diffuse tramite gli organi di stampa sono state recepite dai cittadini”, dice il direttore generale dell’azienda, Maurizio Lanza.

Un nuovo impianto di aerazione nelle sale operatorie

Tutte sale operatorie, e di conseguenza il pronto soccorso, saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria. Dovrà essere sostituito l’impianto di unita trasporto aria (Uta). Sin dal mese di aprile scorso sono stati riscontrati problemi al ricambio d’aria, probabilmente un’anomalia dovuta all’impianto vetusto. E’ stato quindi necessario acquistare il nuovo impianto e individuare una ditta che eseguisse i lavori. “Ora siamo pronti ad avviare gli interventi e in 6 settimane tutto verrà concluso”, aggiunge il direttore Lanza.

4 medici, 5 infermieri e 3 oss sia al Policlinico che al Piemonte

Nel corso degli ultimi mesi è stato messo in piedi un piano condiviso con le altre aziende ospedaliere cittadine. Chiudendo il pronto soccorso del Piemonte, infatti, i pazienti si rivolgeranno inevitabilmente agli altri ospedali e quindi è stato necessario accordarsi sul personale medico e paramedico da “prestare” alle altre due aziende ospedaliere cittadine. 4 medici, 5 infermieri e 3 oss sono stati trasferiti temporaneamente sia al Policlinico che al Papardo. “Vigileremo nei prossimi giorni per capire se questo personale sarà sufficiente a sopperire o saranno necessari altri cambiamenti”, aggiunge Lanza.

La governance del Piemonte spiega il piano d’emergenza

Il direttore generale Lanza, insieme al direttore amministrativo, Maria Felicita Crupi, al direttore sanitario, Marcello Nucifora e al capo del dipartimento emergenza-urgenza, Clemente Giuffrida, spiegano il piano d’emergenza che verrà attuato da oggi ad ottobre. Intorno a metà ottobre, infatti, si concluderanno gli interventi in programma.

Fuori dal pronto soccorso del Piemonte restano a disposizione le 4 ambulanze dell’ospedale.

“Si tratta di un investimento da circa un milione di eurocheque garantirà la manutenzione straordinaria degli impianti, la ristrutturazione completa del reparto di Cardiologia e Utic. L’ospedale rimarrà regolarmente aperto e i posti leyyo, circa 130, saranno tutti riempiti attraverso gli accessi che avranno dai pronto soccorso delle altre ospedaliere della città”, aggiunge la direttrice amministrativa Crupi.