Una grande Italia chiude la sua Fipav Cup Men Elite con una vittoria sul Brasile

Festa e spettacolo al PalaRescifina dove la Nazionale ribalta il Brasile sostenuta dai 4100 spettatori presenti

MESSINA – Sold out il PalaRescifina e la Nazionale gioca una partita di altissimo livello davanti ai 4100 spettatori presenti, incasso dichiarato di oltre 88mila euro. Il Brasile è un avversario ostico e infatti vince il primo parziale. Poi capitan Giannelli e compagni sostenuti dal calore del tifo di casa riescono a ribaltare la situazione e vincono la loro seconda partita di questa Fipav Cup Men Elite, su tre, stavolta senza passare dal tiebreak dopo la vittoria di Reggio Calabria contro la Germania e la sconfitta di Cuba di venerdì sera entrambe terminate al quinto.

L’Italia schiera per la prima volta nel sestetto di partenza di questa Fipav Cip Men Elite il capitano e palleggiatore Simone Giannelli suo opposto Rychlicki, in banda Bottolo e Lavia, centrali Galassi e Sanguinetti con Balaso libero. Il Brasile risponde con Cachopa-Darlan sulla diagonale, a schiacciare Adriano e Lucarelli, centrali Judson e Gualberto con Nascimento libero. A partita in corso utilizzato Sani per spingere al servizio per De Giorgi e nel finale ingresso in campo anche per Yuri Romanò per il boato del pubblico.

Italia – Brasile 3-1

Break subito a freddo del Brasile che sale 0-2, l’Italia reagisce immediatamente e si porta avanti 6-4. Contro sorpasso del Brasile che si porta avanti 7-9, poi Galassi mura Darlan facendo esplodere il PalaRescifina, partita più che viva. Si prende il tempo la panchina azzurra sotto 14-16, al rientro il Brasile allunga e la reazione dell’Italia non c’è. Sul 19-24 gli ospiti sudamericani falliscono due set point ma chiudono poco dopo per 21-25.

Sestetti confermati ad inizio secondo parziale. Italia che spinge subito sull’acceleratore portandosi avanti 3-1, il Brasile prova a rientrare ma l’Italia tiene botta e allunga sull’11-7 prima del time out degli avversari. Si esaltano gli azzurri in difesa e Lavia mette giù un punto impossibile passando in mezzo alle mani del muro a tre brasiliano (15-9). Nell’Italia entra Sani per Bottolo, sul 20-15 time out Brasile. Al rientro ace di Sani per il massimo vantaggio azzurro, il Brasile dimezza lo svantaggio fino al 23-20 e il ct De Giorgi chiede tempo. Al rientro arrivano due punti per l’Italia, sul set point l’ace di Sanguinetti.

Il terzo si apre con l’ace di Rychlicki per l’Italia, in campo torna Lavia. Gli azzurri restano avanti e con l’ace di Giannelli e il muro di Bottolo provano la fuga sul 7-3 costringendo De Rezende al time out. Al rientro giù un altro muro per l’Italia, saranno sei in tutto il set, stavolta con Sanguinetti, il Brasile non passa più e l’Italia avanti 12-7 nel delirio del PalaRescifina, cambio al palleggio per i verdeoro con Gaoncalves che prende il posto di Cachopa e anche l’opposto Darlan lascia spazio a Bryan. L’Italia scappa ancora con l’ace di Lavia e poi la schiacciata di Bottolo, 16-9 e ultimo time out degli ospiti. Chiude il cambio sulla diagonale De Rezende, nuovo massimo vantaggio azzurro sul 19-11. Tocco di seconda vincente di Giannelli e Italia che si avvicina al traguardo sul 23-16, ancora Giannelli invece di prendersi un’alzata difficile manda di là e si prende i set point, la chiusura poco dopo e il sorpasso sul 25-18.

Quarto set stesso sestetto per gli azzurri che partono ancora a mille scappando 6-3, il Brasile non riesce a ricucire e sul 12-9 arriva il primo time out del set. Allungo azzurro sul 15-10, seguono tre punti consecutivi del Brasile e tocca a De Giorgi chiedere il time out. Si riprende la Nazionale che torna con un vantaggio di cinque punti (20-15). Arrivano i match point sul 24-19, il primo viene annullato e il secondo vede festeggiare l’Italia dopo la revisione al video check che certifica l’invasione del Brasile e la sfida si chiude sul 25-20.

Tabellino

Parziali: 21-25, 25-20, 25-18, 25-20.

Italia: Argilagos ne, Laurenzano ne, Michieletto ne, Giannelli 8, Balaso 0, Sani 1, Rychlicki 15, Bottolo 12, Galassi 9, Lavia 13, Romanò 0, Porro ne, Sanguinetti 12, Mati ne.

Allenatore: Ferdinando De Giorgi. Assistente: Ciamarra e Meoni.

Brasile: Darlan 13, Goncalves 0, Adriano 9, Santos 2, Honorato ne, Nunes 5, Kreling 0, Nascimento 0, Pureza ne, Bryan 6, Souza 9, Bento 6, Bergmann 4, Gualberto 8.

Allenatore: Roche De Rezende. Assistente: Leonaldo.

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