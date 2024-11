“Contrada Scoppo è una giungla, i topi salgono fin dentro casa” VIDEO

I residenti si appellano al sindaco di Messina Basile: "Il Comune e la Città metropolitana ci aiutino, vogliamo solo un po' di pulizia"

MESSINA – “È come se non appartenessimo alla città. Siamo gente di serie B”. Lo affermano i residenti di Contrada Scoppo, zona che si ritrova vittima del degrado. Topi, zanzare, blatte, serpenti che, come riferiscono, rendono difficile la vivibilità. Ma non solo; alcuni cittadini incivili scaricano abusivamente la spazzatura: pc, seggiolini, sedie e quant’altro. Questi alcuni degli oggetti che è possibile ritrovare abbandonati lungo la strada che, tra l’altro, porta anche al museo del Novecento, facendo da cornice ad uno scempio non solo per i residenti, ma anche per i turisti. Parte di quest’area è di proprietà del Cas (Consorzio per le Autostrade Siciliane).

Inoltre, la strada è priva di illuminazione. I residenti hanno provveduto installando, a loro spese, dei piccoli fari a led all’esterno delle loro abitazioni. “Quando ci sono le votazioni tutti vengono, promettendo di fare chissà che cosa, ma poi non gli interessa più nulla”, sottolineano.

“Non posso uscire nel mio terrazzino”

Parte della zona sfocia in una campagna, di proprietà della Città metropolitana. La fitta vegetazione arriva fin dentro gli appartamenti. Una signora disabile racconta: “Io sono sulla sedia a rotelle. Non posso uscire nel mio terrazzino perché è pieno di zanzare, scorpioni, lucertole. Io sono anche un soggetto allergico. D’estate sono sempre seduta dentro casa. Impossibile uscire in balcone”.

“È una giungla. I topi salgono fin dentro casa, si mangiano il sapone nel balcone e quindi dobbiamo stare con le porte chiuse. Ci appelliamo a Federico Basile (nel doppio ruolo di sindaco del Comune e della Città metropolitana, n.d.r.). Noi paghiamo regolarmente le tasse. Aiutateci, vogliamo solo un po’ di pulizia”, concludono i residenti.