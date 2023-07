Corsi serali all'Istituto "Jaci", c'è tempo fino ad ottobre per iscriversi VIDEO - Tempostretto

Un'opportunità che la scuola riserva a chi per motivi di lavoro non è riuscito a diplomarsi e a chi desidera completare il corso di studi

C’è tempo fino al mese di ottobre per iscriversi ai Corsi Serali dell’Istituto d’Istruzione Superiore A.M.Jaci di Messina. Un’opportunità che la scuola riserva a chi per motivi di lavoro non è riuscito a diplomarsi e a chi desidera completare il corso di studi, che, per svariati motivi aveva dovuto interrompere.

La scuola, presieduta dalla dirigente professoressa Maria Rosaria Sgrò, propone questa opportunità con l’obiettivo di accrescere le competenze personali e professionali di ogni studente e consentirgli di raggiungere una maggiore soddisfazione in tutti i settori della propria vita.

I corsi si rivolgono a studenti di ogni età. Gli indirizzi coinvolti nell’istruzione serale sono Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Turismo.

Chiunque sia in possesso del diploma di terza media può accedere ai corsi e completare il percorso formativo fino al conseguimento del diploma di scuola superiore. Nei corsi serali la didattica è più semplificata, prevede più lavoro in aula e meno a casa.

In quest’intervista la dirigente professoressa Maria Rosaria Sgrò ci spiega come funzionano i Corsi Serali dell’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Maria Jaci di Messina.