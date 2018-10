Cossentino: "Lavoriamo per arrivare alla forma ottimale". VIDEO

Doppia seduta oggi al Franco Scoglio con la squadra che ha lavorato sull’aspetto atletico sotto la guida dello staff tecnico guidato da Pietro Infantino. Non si sono allenati gli infortunati Ba e Sarcone. Per quest’ultimo è arrivato il responso degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione ai legamenti e dovrà stare a riposo circa 20 giorni. Domani prevista nuovamente una doppia seduta.

«Con i tre punti in più si lavora con più entusiasmo per arrivare alla forma migliore - ha detto a fine seduta Alberto Cossentino - Siamo in una fase di rodaggio, gruppo formato da poco, sono pronto ad adattarmi a tutto quello che mi chiede il mister. Domenica non sarà facile, affrontiamo una squadra organizzata, la cosa importante è portare a casa i tre punti».