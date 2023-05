Dalla Costa d'Avorio a Messina. La storia di 'Sid': "Qui accolto come un fratello" VIDEO - Tempostretto

Sbarcato a 16 anni dalla Costa d'Avorio in città nel 2017, oggi ala della squadra di rugby e meccanico della Messina Servizi

MESSINA – Abubacar Sidik Ouedraogo, per tutti “Sid”, è un immigrato ivoriano, sbarcato a Messina il 17 febbraio 2017 che si è integrato nella nostra comunità. Il 22enne, prima di affrontare il viaggio in mare, nel suo Paese aveva imparato a riparare i camion. Oggi è sotto contratto con un’azienda di Siracusa e lavora al Comune di Messina, aggiustando i camion della raccolta differenziata di Messina Servizi.

Quando arrivò a Messina, a soli 16 anni, Sid si ritrovò in un luogo nuovo e decise di voler giocare a rugby. Chiese informazioni e si recò al campo di Sperone, dove lo abbiamo incontrato e intervistato dopo l’ultima partita del Messina Rugby nel campionato nazionale di Serie B.

Il viaggio di Sid dalla Libia

“Sono sbarcato direttamente a Messina il 17 febbraio 2017 – racconta Sid – partivamo dalla Libia ed eravamo 147 sul barcone. Poi per tre giorni ci siamo persi e siamo stati trovati da una nave militare. Per fortuna ci hanno trovato, e soccorso, e adesso sono qui”.

L’accoglienza a Messina e nella squadra

“La squadra mi ha accolto come un fratello, mi piace il mio ruolo di ala e spero che possiamo crescere come squadra, il sogno è andare più avanti possibile. Mi diverto con loro, mi sento a casa e sto bene. Quando salgo al campo, dopo il lavoro, sono felice. Ringrazio comunque tutti i messinesi e la città, dove lavoro e gioco. Sono contento di ricambiare, di dare a chi mi ha aiutato e voglio dimostrare che non hanno sbagliato ad accogliermi”.

Il suo lavoro con MessinaServizi

“Nel mio Paese, la Costa d’Avorio, non ho avuto la possibilità di andare a scuola, così mi portavano tutto il giorno in mezzo ai ferri, ad aggiustare i mezzi pesanti, e ho imparato questo mestiere. Arrivato in Italia senza un titolo di studio, ho trovato la ditta Tech Servizi di Siracusa che aveva bisogno di un meccanico per i camion”.

La ditta ha sede a Floridia e fornisce a MessinaServizi i mezzi per la raccolta dei rifiuti e alcune spazzatrici, facendo anche servizio di manutenzione. Sid si ritrova quindi a lavorare di fatto per il Comune di Messina, prendendosi cura dei camion di Messina Servizi.

