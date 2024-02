“Dalla gestione dei rifiuti il lavoro del futuro: il riciclo della plastica ci salverà” VIDEO

A Messina Campelli, del "Corepla": "Bisogna rafforzare gli impianti e coinvolgere i cittadini"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Andrea Campelli è direttore delle Relazioni esterne e comunicazione del “Corepla”, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Oggi a Palazzo Zanca, in occasione dell’incontro sulla raccolta differenziata a Messina, ha evocato gli scenari futuri. “Bisogna rafforzare gli impianti di riciclo per creare strutture adatte per il riciclo dei materiali. Un tema politico ed economico importante”, evidenzia Campelli.

Aggiunge il responsabile del “Corepla”: “Nello stesso tempo, c’è un aspetto culturale ed educativo altrettanto significativo. Quello del riciclo è un circolo virtuoso lungo e complesso. Ci sono tanti tipi di plastica, con materiali differenti. Conferire correttamente l’imballaggio in plastica dà l’inizio a un percorso virtuoso che porta al riciclo e alla generazione di nuova materia prima. L’effetto è positivo sull’ambiente ma anche economico perché genera un nuovo circuito. E si creano nuove opportunità di lavoro. La gestione dei rifiuti è il settore del futuro”.

