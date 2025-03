De Luca: “Il Pd mai con me? Non decide Barbagallo” VIDEO

"Un segretario scaduto come lo yogurt a quale titolo parla? Io dialogo con i Dem a Palermo e con tutti", polemizza il leader politico

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Cateno De Luca, a Messina in occasione dell’iniziativa per la Bandiera Blu. Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ha dichiarato a Tempostretto che l’alleanza con Sud chiama Nord non è più in programma…

“Barbagallo non so a quale titolo parli. È come lo yogurt. È scaduto”.

È ancora segretario fino al congresso e alla nuova elezione. E forse si ricandiderà…

“Onestamente è di cattivo gusto che un segretario scaduto (uscente, n.d.r.) parli del futuro e in modo così netto quando queste linee sono stabilite da un consesso molto più ampio. E non da un segretario, per giunta scaduto. Barbagallo ha avuto la capacità di prendere undici punti in meno alle europee rispetto alla media nazionale. Un grande fallimento”.

Ma lei ormai dialoga con Schifani. E non con il Partito democratico…

“No, io dialogo con il Pd. In aula facciamo tante cose assieme. Il problema è che Barbagallo non dialoga con il Partito democratrico. Lui ha il suo Pd, quello romano e del cerchio magico, totalmente scollegato da quello siciliano. Non a caso alle elezioni europee tutto il gruppo parlamentare siciliano voleva che Danilo Lo Giudice venisse candidato nella lista Dem come autonomo. È stato Barbagallo a dire di no. In un comunicato, il segretario regionale ha sostenuto che l’operazione degli indipendenti nelle liste Pd andava contro la linea nazionale. Ma non è vero. Ha preferito farsi male da solo”.

Ma anche il Pd messinese, tranne qualche singolo, come il capogruppo Felice Calabrò, ha messo il veto sulla sua figura…

“Ma quando parliamo di Messina, facciamo riferimento a un quartierino. I risultati qui dei miei amici del Partito democratico sono noti a tutti. Se quella fosse la linea corretta, non ci sarebbero i fallmenti che si sono registrati. Ma io mantengo un dialogo con tutti e non vedo l’ora che ci sia un chiarimento all’interno del Pd per vedere quali saranno gli interlocutori. Al tavolo del mio nuovo progetto, TiAmoSicilia, ci saranno tutti. Chi si vuole fare fuori ha bisogno di un pretesto in modo da evitare di creare una compagine credibile per poter vincere. E infatti c’è chi in Sicilia, stile Barbagallo, preferisce una posizione d’isolamento perché garantisce il posticino, non rischia. E ovviamente significa continuare con quei personaggi che stanno da trenta o quarant’anni nei Parlamenti, sempre all’opposizione”.

Ma l’obiezione è o centrodestra o centrosinistra…

“Noi abbiamo fatto una prima scelta. Abbiamo detto: non possiamo più essere strumento per far vincere facilmente altri. Se noi ripresentiamo lo stessa schema, in Sicilia non c’è bisogno neanche di fare campagna elettorale. C’è una parte che ha la credibilità del governo, piaccia o non piaccia, che è il centrodestra. E c’è un’altra parte che rappresenta il fallimento della politica: Pd e Cinquestelle, che hanno avuto la capacità di litigare dopo aver fatto le primarie nel 2022. Non hanno alcuna credibilità di governo. Solo se si spogliano da questa posizione manichea, e vanno oltre, possono assumere una posizione di governo. E con chi possono andare oltre? Solo con noi. Lo vorranno fare? Sono fatti che non ci appartengono. Non discutiamo delle dinamiche interne degli altri partiti. Ma Sud chiama Nord rappresenta un’azione amministrativa, ha tanti sindaci ed è per la politica del fare, Non per fare opposizione fine a sé stessa. Non fa percorsi isolati per non continuare a bruciare i voti dei siciliani”.

Ma il vostro coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha lanciato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, come futuro candidato alla guida della Regione siciliana in una coalizione con il centrodestra. E il “padre nobile” Schifani?

“Non abbiamo titolo per poterci esprimere sulle dinamiche del centrodestra perché non siamo al loro interno. Danilo Lo Giudice si è fatto prendere da quella che era la fase degli ex discotecari. Da un sentimento. Lui e Galvagno erano colleghi di organizzazioni di serate in discoteca. Sono coetanei. Non abbiamo pregiudizi e valutiamo progetti, programmi e punti precisi. Se ci sarà uno Schifani bis, o un’altra scelta, ne prenderemo atto. Non abbiamo titolo per le preclusioni”.

Intervista completa su Youtube.

Articoli correlati