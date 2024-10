De Luca: “Voglio assessori più reattivi a Messina. Poco dialogo con i consiglieri” VIDEO

Intervista a Cateno De Luca che parla del rimpasto in Giunta: "Valuteremo in base agli obiettivi raggiunti"

Intervista di Marco Olivieri, riprese di Ilaria Mangano

MESSINA – Cosa non va bene a Messina e va modificato nell’azione amministrativa? Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, non ha dubbi: “Sicuramente ho notato la mancanza di un costante dialogo tra Giunta e consiglieri comunali. Comprendo che gli assessori sia presi da tante cose nella quotidianità ma anche loro devono comprendere che sul territorio ci sono i consiglieri comunali, portatori di istanze della comunità. E mi riferisco sia ai consiglieri di maggioranza sia di opposizione, senza distinzione. Lo stesso vale per le partecipate. Gli assessori devono essere più reattivi. Noi abbiamo un programma e la revisione della Giunta che stiamo facendo è proprio in funzione del rapporto di ciò che ho lasciato quando me ne sono andato e deii risultati che si stanno ottenendo oggi. Da questo trarremo le conclusioni”.

Articoli correlati