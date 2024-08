Emergenza idrica, ecco come arriva l’acqua dalle autobotti ai serbatoi in terrazza VIDEO

Coletta: "Le zone servite dal serbatoio Trapani soffrono sin dal primo distacco di novembre 2023"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ci troviamo in via Setaioli, in uno dei palazzi in cui Amam ha installato un erogatore per consentire alle autobotti di raggiungere le terrazze con più facilità e più velocemente. “Una soluzione semplice che sta permettendo ad una ventina di condomini di Messina di avere l’acqua dove prima il Coc aveva difficoltà a mandarla”, dichiara Renato Coletta, che invita gli amministratori di condominio a farne richiesta.

“In alcune vie disagi sin dal primo distacco idrico di novembre”

Il consigliere della IV Municipalità racconta il disagio vissuto nell’ultimo mese dagli abitanti di alcune vie centrali di Messina. Setaioli, Osservatorio, Lanzetta e molte altre servite dal serbatoio Trapani. “La carenza idrica qui è iniziata sin dal primo distacco di novembre 2023”. E continua: “Quindi l’Amministrazione avrebbe avuto tutto il tempo per mappare le zone più critiche di Messina e fronteggiare quest’emergenza in un altro modo”.

E aggiunge che il razionamento idrico non sta funzionando perché in alcune zone la poca pressione e la breve durata dell’erogazione non consentono all’acqua di raggiungere i piani alti dei palazzi e ovviamente nemmeno le terrazze, sulle quali sono posizionati la gran parte dei serbatoi.