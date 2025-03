Falcone: “L’Europa si riarma ma i soldi della Sicilia non si toccano”

Intervista del parlamentare europeo di Forza Italia Marco Falcone a Talk Sicilia, la trasmissione di Blog Sicilia

Marco Falcone, ex assessore regionale siciliano alle Infrastrutture prima e all’Economia dopo, oggi europarlamentare del Ppe, è stato ospite di Talk Sicilia, la trasmissione di Blog Sicilia.

Programma di riarmo per la sicurezza ma anche per lo sviluppo

A proposito del progetto di riarmo dell’Europa, da poco approvato dal Parlamento Europeo, Falcone è stato chiaro: “La difesa europea rappresenta la sicurezza dei nostri 27 Paesi membri. Dalla sicurezza passa la crescita di un territorio e dalla crescita di un territorio passa anche la competitività. Per cui è tutto un programma che noi mettiamo in campo per garantire da un lato sicurezza ma dall’altro lato anche crescita”. Tuttavia, l’esponente politico siciliano ha messo in guardia dall’utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo economico del territorio per la strategia di riarmo: ” i soldi della coesione non si toccano”.

Piano europeo da 20 miliardi di euro per l’emergenza abitativa

Falcone ha, inoltre, annunciato che presto la Commissione speciale europea che si occupa di politiche abitative sbarcherà a Palermo. Verrà a verificare gli interventi fatti proprio nel settore abitativo con i fondi comunitari. E’ uno dei passaggi del lavoro proprio della commissione con un incarico da 12 mesi per produrre una nuova normativa europea che si occupi di emergenza abitativa, disagio e diritto alla casa. L’Europa prepara un piano da 20 miliardi di euro per tutti gli Stati.