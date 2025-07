Fasciatoi, panchine curvilinee e docce per disabili: due spiagge di Messina diventano inclusive VIDEO

Le piattaforme con zone d'ombra sono state installate a Santa Margherita e Capo Peloro in via sperimentale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Fasciatoi per cambiare pannolini ai neonati, panchine curvilinee inclusive e docce per persone con disabilità. Ecco come due spiagge di Messina sono diventate inclusive. Le piattaforme con zone d’ombra sono state installate a Santa Margherita e Capo Peloro, quindi una nella riviera sud e una a nord.

“Una cosa semplice che fa la differenza”

“Abbiamo voluto dotare le spiagge di una cosa semplice ma che fa la differenza”, dichiara la presidente di Messina social city, Valeria Asquini. E’ una sperimentazione che si aggiunge ai tanti km di passerelle accessibili posizionate su tutto il litorale messinese.