Reggio Calabria fogna a cielo aperto

Reggio Calabria, una cospicua fogna a cielo aperto sgorga in centro città nei pressi di una scuola. I cittadini esasperati.

Reggio Calabria, 20 lug. – Una cospicua fogna sgorga a cielo aperto in via Caserma. Gli abitanti della zona sono ormai quasi rassegnati perché il problema, che si ripropone periodicamente da tanti anni, non è stato ancora risolto.

Il cattivo odore rende l’aria irrespirabile e gli insetti proliferano.

Sono state inutili le tante segnalazioni agli organi competenti. La gravità della questione è amplificata dal fatto che nei pressi c’è pure un importante plesso scolastico.