Foresta Me, il nuovo sentiero di Gazzi si trasforma nella “via delle cacche” VIDEO

Quando l'inciviltà vanifica un'opera appena realizzata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un marciapiede nuovo per camminare in sicurezza sul torrente Gazzi. Un sentiero giallo fra le palme trasformato in pochi giorni nella “via delle cacche”. Sì perché per passeggiare bisogna letteralmente fare lo slalom fra i bisognini dei cani.

Ecco come viene accolto il progetto Foresta Me: un’opera appena realizzata e subito resa vana dalla poca civiltà di chi frequenta la zona. E purtroppo non ha ancora capito che le deiezioni canine vanno raccolte e rimosse obbligatoriamente.

