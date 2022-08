Forestazione urbana. Previti: "Così Messina diventerà una città più verde" VIDEO - Tempostretto

Lungomare di Santa Margherita e asta fluviale Gazzi: ecco alcuni dei progetti (del programma Foresta Me) che vedranno la luce nel 2023

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il restyling di Parco Aldo Moro è solo il progetto pilota del programma “Foresta Me“. Il 2023 sarà l’anno della forestazione urbana per Messina. Questo è il disegno dell’assessore Carlotta Previti per una città più verde e al passo con la transizione ecologica del paese.

“Foresta Me”: lavori entro primo semestre 2023

Si tratta di progetti finanziati con il Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) e quindi dovranno essere conclusi nel primo semestre del prossimo anno. Si lavorerà per rendere alberati i viali principali del centro. E’ prevista, infatti, la sostituzione o nuova implementazione di alberature ad alto fusto per dare la giusta quantità di ossigeno alla nostra città.

I progetti che vedranno la luce, subito dopo Parco Aldo Moro, riguardano il lungomare di Santa Margherita, l’asta fluviale Gazzi e alcuni villaggi collinari della zona sud.